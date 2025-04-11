مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز الـ17 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 11 2025 - 02:46

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز الـ17

منذ 1 ساعة 11 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة