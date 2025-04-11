أكسيوس عن دبلوماسي أوروبي: إيران تدرس أن تقترح على أمريكا اتفاقا نوويا مؤقتا قبل مواصلة مفاوضات اتفاق شامل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 00:48

أكسيوس عن دبلوماسي أوروبي: إيران تدرس أن تقترح على أمريكا اتفاقا نوويا مؤقتا قبل مواصلة مفاوضات اتفاق شامل

منذ 15 mins 11 April، 2025
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