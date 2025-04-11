المكتب الأممي الإنساني: 4500 شخص في غزة بحاجة لأطراف اصطناعية

ذكر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في بيان له يوم الخميس أن “4500 شخص بغزة بحاجة لأطراف اصطناعية”.

وقال البيان إن “إدخال الأطراف الاصطناعية إلى قطاع غزة تحد كبير بسبب الحصار الاسرائيلي”.

من جهتها، أكدت “شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية” الخميس أن “مليونا شخص على الأقل هجروا قسرا في قطاع غزة من مكان لآخر”، وتابعت ان “ما يجري في غزة تصفية للأهالي قتلا بالقصف أو التجويع”.

ولفتت الشبكة الى ان “ما يجري في قطاع غزة حرب بيولوجية تهدد بانتشار الأوبئة”، وأشارت الى أن “الاحتلال يمنع تطعيم الأطفال ضد الشلل وأمراض خطيرة تهددهم بالموت”، وأوضحت أن “نحو 60 ألف طفل في قطاع غزة مهددون بالأمراض جراء المجاعة”.

المصدر: فلسطين اليوم