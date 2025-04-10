ترامب: نود التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في أقرب وقت ممكن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عزمه إبرام صفقة تجارية مع الصين. وقال “سنرى كيف ستسير الأمور مع الصين”.

وأضاف ترامب “نود التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين في أقرب وقت ممكن”، وأشار الى أن “الولايات المتحدة تحت إدارته تحسن علاقاتها مع الصين”، وتابع “أنا متأكد من أننا سنتوصل لاتفاق جيد للغاية، لدي احترام كبير للرئيس الصيني شي جين بينغ، فهو صديقي منذ فترة طويلة وأعتقد أننا نستطيع التوصل إلى شيء سيكون مفيدا للغاية لكلا بلدينا”.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب استعداده لإبرام صفقة مع الصين فقط في حال معالجة العجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة في العلاقات الثنائية الحالية، وقال “نخسر مئات المليارات من الدولارات سنويا بسبب الصين. وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم أي صفقة. أنا مستعد للصفقة، لكن عليهم حل مشكلة الفائض.. الصين تتكبد الآن خسائر كبيرة لأن الجميع يعرفون أننا على حق”.

وجاء هذا التصريح ردا على قرار مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع البضائع الأمريكية، ويُعتبر هذا الإجراء الصيني ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها السلطات الأمريكية.

وكانت بكين قد تعهدت باتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الجديدة، وحذرت من أن رسوم ترامب ستشل سلاسل التوريد العالمية وستضر بمصالح الولايات المتحدة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضريبة باهظة بنسبة 34% على المنتجات الصينية المستوردة، وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم تبلغ 20% فرضت سابقا.

المصدر: روسيا اليوم