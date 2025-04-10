الرئيس عون: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها.. ويجب مقابلة إيجابية حزب الله بإيجابية

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون إن “حزب الله أبدى تعاونا في ملف السلاح”، مشيراً إلى أنه “يجب مقابلة إيجابية الحزب بإيجابية”.

ونقل النائب سجيع عطية عن الرئيس عون بعد لقائه وفدا من تكتل “الاعتدال الوطني” الخميس، قوله إن “حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة”، وشدد عون على أن “الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهّم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد”.

من جهة ثانية، أكد عون أن “الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها”، وأعرب عن ارتياحه “للتعاون مع رئيس الحكومة نواف سلام والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في إطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلاً في السابق”.

وكان رئيس الجمهورية التقى وفدا من “المجلس العام الماروني”، وأكد أمام الوفد أن “الدور الملقى على عاتقنا مع الحكومة هو العمل على إعادة الثقة بين المواطن ودولته كما بين لبنان والعالمين العربي والغربي، لإعادة وطننا الى الخريطة الدولية”.

واعتبر عون ان “الثقة تبنى بخطوات بدأت الحكومة اتخاذها تباعا”، لافتاً إلى أن “المسؤولية مشتركة بين جميع اللبنانيين للإفادة من الفرصة الذهبية التي أمامنا من خلال دعم الدول العربية والغربية التي تنتظر منا خطوات تظهر للجميع أننا فعلاً مصممون على بناء دولة العدالة والاستقرار لكي يقوموا بخطوات كبرى تجاهنا، فنحقق نهضة لبنان”.

ورأى عون أن “الأمور تسير على السكة الصحيحة وهي بحاجة إلى قليل من الصبر إضافة إلى وعي أكبر وبعض التعالي عن بعض أحقاد الماضي، لأن الأحقاد لا تبني دولا”، وأشار إلى أن “المهمة ليست بمستحيلة ولو شابتها بعض الصعوبات، خصوصاً إذا ما صفت النيات، وإذا ما كانت الإرادة صلبة تجاه المصلحة العامة”، واكد أن “المهمة الأساسية التي سيتم العمل عليها هي محاربة الفساد، وهي لا تعالج إلا عبر خطوات جذرية في مقدمها وجود قضاء نزيه وصلب”.

المصدر: جريدة الاخبار