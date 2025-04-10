السيد الحوثي: عمليات الإسناد مستمرة سواء بعمليات القصف الصاروخي والمسيرات إلى فلسطين المحتلة أو في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2025 - 17:56

السيد الحوثي: عمليات الإسناد مستمرة سواء بعمليات القصف الصاروخي والمسيرات إلى فلسطين المحتلة أو في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر

منذ 30 mins 10 April، 2025
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