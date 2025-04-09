نقيب المعلمين من مصر: الحل الوحيد لإعادة الاعتبار للتعليم في لبنان هي بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة

يشارك وفد من نقابة “المعلمين” في لبنان برئاسة النقيب نعمة محفوض في مؤتمر تربوي في القاهرة بعنوان “التعليم في ظل النزاع: “التحدّيات والفرص في المنطقة العربيّة” بدعوة من نقابة المهن التعليميّة في مصر.

وبالمناسبة، قال محفوض إن “المعلم اللبناني لم ينقطع لحظة واحدة عن التعليم، وهذه ميزة كبرى يتمتّع بها، وهي نابعة من حسّه التربوي الكبير، وقدرته على التحمل، وعلى ابتكار الحلول لكل الأزمات”، وتابع “المعلم اللبناني رغم الوجع والألم، لا يزال مستمرًّا في أداء رسالته”.

واعتبر محفوض أن “الحلّ الوحيد لإعادة الاعتبار إلى مهنة التعليم في لبنان واستعادة الكفاءات هي إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، يخرج بها الوطن من هذا النفق المظلم الذي يعيشه على كل المستويات المعيشية والأمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام