عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 9-4-2025

العناوين

البناء:

– البورصات العالمية تستعيد عافيتها ونيويورك تخسر 1% مع التمسك بالرسوم

– ترامب: إيران تريد الاتفاق.. وعراقجي: اختبار وفرصة وواثقون من سلميّة برنامجنا

– نتنياهو يواجه المزيد من التصدّع بقرار المحكمة… ورفض أمميّ للخطة الإسرائيليّة

النهار:

– هجوم ناري للموفدة الأمريكية وزيارة ثالثة

– اتفاق الطائف هل يخرج عنه المسيحيون؟

الأخبار:

– عكار تفتتح موسم الانتخابات: محاولات تغليب التوافق لا تمنع المعارك العائلية

– أهالي «حي السلم» في رياق ممنوعون من الاقتراع

– ما بعد «مفاجأة» ترامب لنتنياهو | أميركا – إيران: بداية مسار شاقّ

– «القوات» والسلطة: العلاقة المستحيلة!

اللواء:

– الإصلاح المصرفي يقرّ الجمعة.. ورهان أميركي متجدّد على دور برّي

– عون إلى قطر الأربعاء وسلام إلى سوريا الأسبوع المقبل.. والقضاء الفرنسي على خط تحقيقات المرفأ

– أخطار جديدة تتهدَّد لبنان والمرفأ في مرمى النيران الإسرائيلية

– بيروت مع المناصفة واللائحة المقفلة

الشرق:

– التراجع الإيراني يصل إلى لبنان

– سلامة: مؤامرة دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد والقطاع المالي

الجمهورية :

– الحكومة تحاكي الصندوق بـ«المصارف والفجوة

– جابر لـ«الجمهورية«:لن يساعدنا أحد بقرش إاّلّ إذا..

الديار:

– لبنان يترقّب مصير الإقليم: مفاوضات سلطنة عمان ترسم مستقبل المنطقة

– الملف القضائي عالق… وواشنطن تشترط التعيينات للإنماء والإعمار

– البيطار يصعّد من جديد… هل تفتح فرنسا ثغرة في جدار 4 آب؟

– الجامعة اللبنانية تُحلّق عالمياً… لكن الخطر يقترب من الداخل

الاسرار

النهار:

– يُنقل بأنه ثمة دراسة لإقامة بيوت جاهزة في إحدى بلدات الساحل، حيث اشترى رجال أعمال مساحات شاسعة منها وذلك لاستحالة بناء هذه المساكن في القرى المهدمة بالجنوب، وحيث إعادة الإعمار تستهلك وقتاً طويلاً .

– في ظل احتدام حاد غير مبرر، أرجئت انتخابات الرابطة المارونية الى حزيران المقبل رغبة في تقريب وجهات النظر وحصر المنافسة إلى حدها الادنى او التوافق على أسماء

محددة.

– يبدو ان الخالف حول الصلاحيات في بلدية بيروت تسبق استحقاق الإنتخابات البلدية في العاصمة بدليل تقدم النائبين عماد الحوت ونبيل بدر باقتراح قانون معجل مكرّر يقضي بتحديد مهلة 15 يوماً لمحافظ مدينة بيروت لتنفيذ قرارات

المجلس البلدي في المدينة، وإلا تُعتبر نافذة حكماً، وهو أمر سيثير جدلاً متوقعاً.

– اعتبر وزير سابق ان رهان مجموعات لبنانية على تقارب اميركي ايراني يمكن ان يقلب المعادلات الداخلية ويعيد الأمور الى سابق عهدها نوع من الهراء لان اسرائيل لن توافق أميركا على اعادة تقوية أذرع ايران في المنطقة والسماح بتسلّحها مجدداً حتى لا تتكرر سيناريوات الحرب كل مرة.

– تخوف مسؤول سياحي من ان تستمر حالة التأزم ما يحول دون إقبال السياح من غير اللبنانيين على المجيء الى بيروت في عطلة عيد الاضحى وخلال الصيف

اللواء:

همس

– تنهال أسئلة واستفسارات دون انقطاع لدول سقط لها ضحايا في انفجار مرفأ بيروت، تتركز حول موعد انتهاء التحقيقات وموعد صدور القرار الاتهامي

غمز

– يُبدي نواب تكتل معروف استياءً من مسارعة رئيسة كتلة في مدينة بقاعية لإعلان تحالف انتخابي بلدي مع حزب خصم.

لغز

– لم تنتهِ حالة الجفاء بعد بين مرجع مسؤول ووزير بارز، على خلفية تصريحات لم يكن لها مبرِّر، في ما خص موظفة غير لبنانية رفيعة..

الجمهورية:

– أوقفت جهة أمنية موقعها الإلكتروني عن العمل، بعد نشر جمعية تُعنى بالرقابة والشفافية لخريطة تفاعلية وسهلة القراءة عن الارقام الرسمية المنشورة سابقاً.

– رفضت وزارة حيوية الإفصاح عن معلومات يُفترض ان تكون قد نشرتها لإثبات مدى نجاحها في تطبيق حل يخفف من التفلّت وأزمة السير على مستوى »بيروت الكبرى«.

– تسود شكوك حول النوايا الحقيقية للسلطة في مقاربة ملف حساس من شأنه أن يدمّر الثقة بقطاع حيوي مشلول

منذ سنوات طويلة إذا لم يُعالج بعدل

نداء الوطن:

– كشف وزير الطاقة جو صدّي أن الشغور في الوزارة هو بنسبة 85 في المئة في الفئة الأولى ومئة في المئة في الفئة الثانية.

-كشفت مصادر دبلوماسية أن مورغان أورتاغوس التقت في زيارتها الأخيرة إلى لبنان إحدى الشخصيات الروحية الرفيعة، في لقاءٍ بقي في إطار السريَّة والتكتم.

-تابعت مصادر قضائية باهتمام خبر مجيء قاضيين فرنسيين حققا في تفجير المرفأ، وسيسلمان القاضي البيطار ما توصل إليه التحقيق الفرنسي، وسألت مصادر قضائية: هل سيحملان معهما صور الأقمار الصناعية الفرنسية لحظة وقوع الانفجار وقبله؟

البناء:

خفايا

-توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن تنجح المفاوضات الأميركية الإيرانية بالتوصل إلى صيغة جديدة للاتفاق حول الملف النووي الإيراني في هذا الصيف، حيث ترغب إيران بالاتفاق لإنهاء التوتر الذي يحكم الإقليم ويبقي مناخ الحرب حاضراً، وتعتبر أن التوصل إلى الاتفاق يُضعف مكانة “إسرائيل” السياسية سواء في تحريض حكومات المنطقة على إيران والتصرف كقوة حماية من إيران أو في التصرف كوكيل للسياسات الأميركية على قاعدة أن إيران هي العدو المشترك والأول، بينما تسعى واشنطن للاتفاق تفادياً لحرب لا يمكن التحكم بتداعياتها ولا بسقفها ومدّتها وإذا تمّ التوصل لاتفاق نوويّ جديد سوف يطول أمد التفاوض حول الملفات الخلافيّة الأخرى التي يصعب حلها وربّما تظهر أطر إقليميّة للتفاوض حولها بشراكة سعوديّة مصريّة على وجه الخصوص.

كواليس



-تبدي شخصيّات لبنانيّة في الحكم وخارجه من أصدقاء أميركا استغرابها للسياسات الأميركيّة في إضعاف الفرصة الذهبيّة التي نشأت عن الحرب الأخيرة لقيام دولة لبنانيّة صديقة لواشنطن تتولّى تدريجياً احتواء المقاومة التي فشلت أميركا و”إسرائيل” في كسرها، وتسجّل على واشنطن ضعفها عن ممارسة أيّ ضغط على حكومة تل أبيب الالتزام بموجبات القرار 1701 أسوة بما فعله حزب الله استباقاً ما يضعف موقف الدولة اللبنانيّة في طرح مستقبل سلاح الحزب ويُجبر الدولة على إبقاء الأولوية للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وهذا يجعل موقف الدولة والمقاومة متطابقاً ويصير مشروع الدولة سنداً لحزب الله بدلاً من أن يكون منافساً له بقوة النجاح، والقول إنها فعلت ذلك لأن الدبلوماسية تُجدي ولأن أميركا ساندت الدولة اللبنانية، لكنها صدمت بالتخلّي الأميركي عن الاستثمار على مشروع الدولة اللبنانيّة الصديقة وجعل اللبنانيّين يصطفون مع حزب الله على أرضيّة واحدة فقط لأن الأولوية الأميركية هي عدم إحراج “إسرائيل”.

المصدر: صحف