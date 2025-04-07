الرئيس بري: ما سمعناه من أورتاغوس كان مختلفاً عن الترجيحات التي افترضت أنها آتية للتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الاثنين أن “ما سمعناه من أورتاغوس كان مختلفاً عن الترجيحات التي افترضت أنها آتية للتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور”، مشيراً إلى أنه “لم أسمع من الموفدة الأمريكية أي دعوة إلى التطبيع مع “إسرائيل” وحتى مسؤولين صهاينة لم يطرحوا هذا الأمر”.

رئيس مجلس النواب اللبناني وصف اللقاء مع المبعوثة الأمريكية بأنه “كان جيداً وإيجابياً وكان مخالفاً للمناخ التهويلي الذي سبق مجيئها إلى بيروت”.

وسبق أن بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة، ولا سيما التطورات في الجنوب، إضافةً إلى نتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية