حوادث وأخبار أمنية..

وقع حادث سير مروع عند طريق عام العباسية – صور في جنوب لبنان يوم الاحد بين دراجتين ناريتين، على متن كل واحدة منهما شخصان، مما أسفر عن وفاة شخص واصابة آخر بجروح خطيرة، والباقين بجروح متوسطة.

من جهة ثانية، أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان لها الاحد انه “اثر اندلاع النيران في أحراج رمحالا(قضاء عاليه) عند الساعة ١٠،١٠ من صباح اليوم الواقع في ٦ نيسان ٢٠٢٥، هرعت فرق الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، الى موقع الحريق، فور تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغاً يفيد بنشوب الحريق في قعر الوادي”.

وتابع البيان “قد تم استقدام التعزيزات من ١٢ مركزاً، حيث بلغ عدد آليات الإطفاء ١٢ آلية وحوالي ٧٠ عنصرا من الدفاع المدني، كما عمل العناصر على إنشاء بركة اصطناعية لتجميع المياه بهدف تمكين طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني من المشاركة بجهود الإطفاء من الجو. وواجهت الفرق تحديات عدّة أبرزها انعدام الطرقات المؤدية إلى نقاط الحريق، ما صعّب وصول الآليات، بالإضافة إلى سرعة الرياح التي ساهمت في توسّع رقعة النيران بشكل سريع. الا ان تضافر جهود العناصر قد أسفر عن إبعاد الخطر عن المنازل السكنية في رمحالا. ولا تزال العمليات مستمرة حتى الساعة للتمكن من السيطرة التامة على النيران في واد يربط بين بلدتي رمحالا وسلفايا وايضا من جهة جسر القاضي ومنع امتدادها إلى المساحات الحرجية المجاورة”.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني “المواطنين الى تجنّب إشعال النيران في الأماكن الحرجيّة، لا سيما خلال فصل الربيع ومع ارتفاع درجات الحرارة، لما يشكله ذلك من خطر جسيم على السلامة العامة وعلى الثروة الحرجية التي تُعدّ من أبرز مقدّرات لبنان البيئية”، ونبّهت من مغبّة إشعال النيران في الأعشاب اليابسة أثناء تنظيف الأراضي الزراعية، لما قد يؤدي إليه هذا الإجراء من اندلاع حرائق تتسبّب بخسائر فادحة لا تُحمد عقباها””، ودعت إلى “الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الاتصال على الرقم 125”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام