الطقس غدا غائم جزئيا والحرارة فوق معدلاتها الموسمية مع غبارعلى المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح فتلامس سرعتها 60 كلم/س خاصة شمال وجنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية، ومن المحتمل حدوث بعض التقلبات المحلية تبدأ بعد الظهر مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية مترافقة ببرق ورعد خاصة في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير رياح خماسينية دافئة وجافة تحمل معها طبقات من الغبار مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية خاصة في الداخل. تبدأ الرياح الخماسينية بالانحسار تبدأ يوم الأربعاء نتيجة تمركز منخفض جوي فوق البحر الأسود يدفع بكتل هوائية باردة إلى منطقتنا تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار موحلة ابتداء من يوم الخميس المقبل. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و24، طرابلس بين13 و23، وزحلة بين 9 و22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح فتلامس سرعتها 60 كلم/س خاصة شمال وجنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية، ومن المحتمل حدوث بعض التقلبات المحلية تبدأ بعد الظهر مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية مترافقة ببرق ورعد خاصة في المناطق الداخلية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما تنخفض في المناطق الساحلية وترتفع الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وتنشط الرياح الخماسينية المحملة بالغبار فتشتد أحيانا لتقارب ال 80 كم/س خاصة في المناطق الجنوبية فتؤدي إلى سوء في الرؤية. الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة و متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات كما تبقى الرياح المغبَرة ناشطة لتصل لحدود ال 70كلم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى تدني مستوى الرؤية مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية خاصة في المناطق الداخلية.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 27 درجة، في الداخل من 9 إلى 29 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و45 كم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و75%.

– حال البحر: متوسط الموج اجمالا. حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام