الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب على غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في مدينة تل أبيب احتجاجًا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل، ووقف الحرب على القطاع.

وشارك في التظاهرة المركزية عدد من الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة، حيث عبّروا عن قلقهم من استئناف العمليات العسكرية، محذرين من أن استمرار الحرب يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الأسرى المتبقين في غزة.

ودعا بعض المشاركين إلى إنهاء الحرب فورًا، معتبرين أن استمرارها يعرقل جهود استعادة الأسرى، لا سيما أن من بينهم مرضى ومصابين، وآخرين يعانون من أوضاع نفسية صعبة.

وقالت إحدى المتظاهرات: “الظروف هناك لا تُحتمل، ولا يمكن الحديث عن نصر دون عودة المختطفين الـ59 إلى منازلهم. يجب أن يعودوا الآن”.

وفي رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناشدت عائلات الأسرى تدخله مجددًا، قائلة: “لقد أنقذت أرواحًا كثيرة حول العالم عندما مارست ضغوطًا لتطبيق الاتفاق. نطلب منك الآن أن تبذل أقصى ما لديك من جهود للضغط على نتنياهو لوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى فورًا”.

وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى المجر، على أن يتوجه بعدها إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل.

وفي إحاطة إعلامية أدلى بها مسؤول إسرائيلي رفيع للصحافيين خلال مرافقة نتنياهو، أُشير إلى أن المباحثات مع ترامب ستتناول عدة ملفات، من بينها قضية الأسرى والحرب على غزة، والملف الإيراني، والعلاقات الإسرائيلية التركية، بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية والرسوم الجمركية.

المصدر: وكالات