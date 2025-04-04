حزب الله يدين العدوان على صيدا: دليل على نية توسيع رقعة العدوان

أدان حزب الله العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة صيدا، ‏فجر اليوم، والذي أدى إلى ‏استشهاد القيادي في حركة حماس حسن فرحات “أبو ياسر” ونجليه. ‏

واعتبر مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله، النائب السابق حسن حب الله، أن “استهداف صيدا دليل على نية ‏العدو توسيع رقعة العدوان واستهداف كل لبنان”، مشيراً إلى أن “هذا العدوان الغادر في سياق الاعتداءات والخروقات الصهيونية المتكررة للسيادة ‏اللبنانية، والتي زادت على الألفي خرق، في خرق فاضح للقرار 1701”.

وإذ أشار إلى “صمت دولي ‏مخزٕ، وصمّ للآذان من رعاة اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة ‏الأميركية، التي تدعم وتغطّي تلك الاعتداءات على السيادة والدولة اللبنانية وهي التي تدّعي ‏كذباً الوقوف إلى جانبها”، أكد حب الله أن “على الدولة والحكومة اللبنانية تحمّل كامل المسؤولية الوطنية والعمل الدؤوب ‏لوقف هذا العدوان المتمادي والفاضح، ووضع حدّ لهذه المهزلة”.

المصدر: مواقع