حزب الله يدين العدوان على صيدا: دليل على نية توسيع رقعة العدوان

أدان حزب الله العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة صيدا، فجر اليوم، والذي أدى إلى استشهاد القيادي في حركة حماس حسن فرحات “أبو ياسر” ونجليه.
واعتبر مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله، النائب السابق حسن حب الله، أن “استهداف صيدا دليل على نية العدو توسيع رقعة العدوان واستهداف كل لبنان”، مشيراً إلى أن “هذا العدوان الغادر في سياق الاعتداءات والخروقات الصهيونية المتكررة للسيادة اللبنانية، والتي زادت على الألفي خرق، في خرق فاضح للقرار 1701”.
وإذ أشار إلى “صمت دولي مخزٕ، وصمّ للآذان من رعاة اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، التي تدعم وتغطّي تلك الاعتداءات على السيادة والدولة اللبنانية وهي التي تدّعي كذباً الوقوف إلى جانبها”، أكد حب الله أن “على الدولة والحكومة اللبنانية تحمّل كامل المسؤولية الوطنية والعمل الدؤوب لوقف هذا العدوان المتمادي والفاضح، ووضع حدّ لهذه المهزلة”.
المصدر: مواقع