الاحتلال يعرقل مهمة الجيش اللبناني بفتح طريق العديسة ويكرس احتلاله لجنوبي البلدة

أفاد مراسل المنار في جنوب لبنان أن قوات العدو عرقلت إجراء الجيش اللبناني لاستكمال فتح طريق “خلة المحافر” في بلدة العديسة، رغم التنسيق مع اليونيفل واستقدام دبابة ميركافا وجيب عسكري إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وأدى هذا الاعتداء الإسرائيلي على السيادة اللبنانية إلى إيقاف مهمة الجيش وتكريس احتلال جنوبي العديسة خارج النقاط الخمس.

يأتي هذا في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته للسيادة اللبنانية وافتقاره إلى التزامه بوقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم (1701)، حيث حلق الطيران المسير المعادي صباح اليوم في أجواء بلدة الناقورة في القطاع الغربي.

وليلاً، ألقى العدو الإسرائيلي عدة قنابل مضيئة في أجواء شمع وفوق أحراج اللبونة شرق الناقورة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وفجر اليوم، شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا استهدف منطقة حي ماضي السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى، وفق حصيلة أولية، إلى استشهاد أربعة مواطنين، بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

المصدر: موقع المنار