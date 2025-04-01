منسوب التصعيد الأمريكي يرتفع في اليمن

شهدت الأيام الأولى من شهر شوال وعيد الفطر المبارك تصعيدًا أمريكيًا متزايدًا في اليمن، حيث استهدف العدو الأمريكي مناطق متفرقة من البلاد، تركزت في محافظتي صنعاء وصعدة.

ودون مراعاة لأي مناسبة دينية، شن العدو الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، عدة غارات على محافظة صنعاء، مستهدفًا جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر بغارتين. كما استهدف طيران العدوان الأمريكي، فجر اليوم، مدينة صعدة ومنطقة طخية في مديرية مجز ومديرية سحار بـ15 غارة، إضافة إلى خمس غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان.

وكما هو الحال في غزة، واصل الطيران الأمريكي الصهيوني، على مدى الأيام الثلاثة لعيد الفطر المبارك، سلسلة غاراته على محافظة صعدة، حيث استهدفت مدينة صعدة ومناطق شرقها وجنوبها، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وتركزت الغارات الأمريكية الصهيونية في صعدة خلال الأيام الماضية على مديرية سحار ومنطقة طخية في مديرية مجز، إضافة إلى خمس غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

#صعدة1

عدوان امريكي يستهدف مستشفى السرطان فى صعدة

الإنسانية الأمريكية فى أقذر صورها؟! pic.twitter.com/igE8QFSQim — Ebn_elwan/ ابن علوان (@epn81017) March 27, 2025

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم الاثنين، استشهاد وإصابة 15 مواطنًا جراء غارات العدوان الأمريكي على أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وحجة.

وأفادت الوزارة، في بيان، باستشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين جراء العدوان الأمريكي على منطقة جدر في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء، فيما أصيب ستة مواطنين جراء استهداف العدو الأمريكي منطقة صرف بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

كما وثقت الوزارة استشهاد مواطنين اثنين وإصابة طفل في قصف طيران العدوان لسيارة من نوع “هايلوكس” في منطقة الطور بمديرية بني قيس في محافظة حجة.

وجددت الوزارة إدانتها لاستمرار العدو الأمريكي في ارتكاب الجرائم واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدة أن ذلك يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية. كما حملت واشنطن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المسؤولية عن الاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية والمواطنين.

ويوم الأحد، استهدف العدوان الأمريكي منطقة جدر في مديرية بني الحارث بصنعاء بأربع غارات، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

كما استهدف العدوان الأمريكي شمال شرق العاصمة صنعاء، حيث شن ثماني غارات على منطقة الملكة، إضافة إلى خمس غارات أخرى على منطقة صرف بمديرية بني حشيش.

وتأتي هذه الغارات الإجرامية في سياق العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن دعمًا للعدو الصهيوني، الذي يفرض حصارًا شاملاً ويشن حرب إبادة جماعية على غزة، في محاولة لثني اليمن عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع، قد أكد مرارًا وتكرارًا أن عمليات الدعم والإسناد اليمنية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان على غزة، وإنهاء الحصار، والتزام كيان العدو الصهيوني بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار العميد سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير عملياتها الدفاعية ومواجهة التصعيد بالتصعيد، مبينًا أن عمليات القوات الجوية، المتمثلة في سلاح الجو المسيّر، وكذلك القوة الصاروخية، تستهدف العمق الاستراتيجي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من ناحية أخرى، أكد ناطق الحكومة، وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أن الشعب اليمني الصامد والثابت في مواجهة تحالف العدوان على مدى عشرة أعوام، أصبح اليوم أكثر قوة وتماسكًا، ولا يمكن أن يخضع أو يستسلم أمام الهمجية التي يمارسها العدو الأمريكي.

المصدر: المسيرة نت