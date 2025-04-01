مراسل المنار: شهيدان وعدد من الإصابات في حصيلة أولية للعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 1 2025 - 05:06

مراسل المنار: شهيدان وعدد من الإصابات في حصيلة أولية للعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 33 mins 1 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة