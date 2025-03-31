“القسام” تفجّر دبابة إسرائيلية وتقصف الخط الفاصل شرقي خان يونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، يوم الإثنين، عن تفجير دبابة إسرائيلية شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب عبر قناتها على “تلغرام”: “فجّرنا دبابة صهيونية بعبوة مُعدّة مسبقًا خلال عملها قرب الخط الفاصل، وقصفنا المكان بعدد من قذائف الهاون شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بتاريخ 29 مارس 2025”.

وتواصل المقاومة تصدّيها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، في ظلّ حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستمر نحو شهرين، عقب 471 يومًا من العدوان.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/آذار، استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع بشن عشرات الغارات الجوية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وإصابة 500 آخرين خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومع مطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي استمرت 42 يومًا، تخللتها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة والاحتلال، وانسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي، أعقبه عودة النازحين إلى منازلهم المدمّرة.

لكن إسرائيل تنصلت من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي كان من المفترض أن تستمر 42 يومًا أخرى، تتبعها مرحلة ثالثة بالمدة نفسها، ما كان سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة عن 50,277 شهيدًا منذ بدء الحرب، و114,095 مصابًا، بينهم نحو 72% من النساء والأطفال.

المصدر: مواقع