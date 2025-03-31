وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: قواتنا المسلحة أصحبت قادرة على صنع الانتصارات الكبرى ليس فقط لليمن بل لقضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 16:28

وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: قواتنا المسلحة أصحبت قادرة على صنع الانتصارات الكبرى ليس فقط لليمن بل لقضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

منذ 49 mins 31 March، 2025
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