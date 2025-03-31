قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زادة: أمريكا لها 10 قواعد و 50 ألف جندي في محيط إيران؛ لا أحد يرمى الحجارة من غرفة زجاجية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 16:28

قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زادة: أمريكا لها 10 قواعد و 50 ألف جندي في محيط إيران؛ لا أحد يرمى الحجارة من غرفة زجاجية

منذ 2 ساعة 31 March، 2025
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