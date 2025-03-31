وزارة الصحة اليمنية: استشهاد شخصين وإصابة طفل إثر غارتين للعدو الأمريكي على مديرية بني قيس بمحافظة حجة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 13:46

وزارة الصحة اليمنية: استشهاد شخصين وإصابة طفل إثر غارتين للعدو الأمريكي على مديرية بني قيس بمحافظة حجة

منذ 2 ساعة 31 March، 2025
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