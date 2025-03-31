76 شهيدا في غزة جراء العدوان الصهيوني المتواصل.. وحماس تدعو للتحرك لوقفه

استشهد 76 شخصا بينهم نساء وأطفال منذ فجر أمس الأحد، جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، في حين دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “الشعوب الحرة” والمجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الصهيوني.

ومن بين هؤلاء الشهداء، عائلة بأكملها، إثر استهداف مخيم للنازحين غرب خان يونس.

وقالت مصادر صحافية إن” 9 فلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال ونساء إلى جانب إصابة آخرين، في قصف استهدف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إضافة إلى 6 شهداء و10 جرحى في قصف استهدف منزلا في جورة اللوت بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

كما أفادت باستشهاد شخص وإصابة آخرين الليلة في غارة على منزل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد كذلك باستشهاد فلسطينيين اثنين وسقوط جرحى في غارة معادية على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. كما استشهد طفلان إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي خان يونس.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أفيد بسقوط عدد من الشهداء بينهم أطفال، في غارة صهيونية على منزل.

العثور على جثامين 15 شهيدا من أفراد طاقم الهلال الأحمر والدفاع المدني

ويضاف إلى قائمة شهداء أمس عثور الهلال الأحمر الفلسطيني على جثامين 15 شهيدا من أفراد طاقم الهلال الأحمر والدفاع المدني كانوا مفقودين منذ أكثر من أسبوع عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

حماس: للتحرك الفوري

وفي سياق متصل، قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال واصل قصف غزة طيلة أول أيام عيد الفطر، مما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء.

واعتبرت أن ما يشجع “مجرم الحرب” نتنياهو على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.

ودعت حماس “الشعوب الحرة” للتحرك الفوري وتنظيم فعاليات لإلزام الحكومات بالضغط لوقف العدوان على غزة والضفة، كما دعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى.

المصدر: مواقع