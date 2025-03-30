مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 30-3-2025

عشراتُ الشهداء والجرحى حتى الساعة أسال َالعدو ُدماءَهم على رمال ِغزة في ايام ِعيد ِالفطر وخضبَ رسالتَه بمزيد ٍمن الالم ِوالوجع ِوألبسَ اطفالَ غزة َالاكفان َلباسا ًللعيد.

في القطاع المدمّى صدحت التكبيراتُ مقارعة ًاصداء َالغارات ِوَالصواريخ ِالتي تطارد ُاهالي خانيونس منذ ُايام ٍفي رحلة ِتهجير ٍجديدة ٍالى مناطق َاخرى في ظل ِانعدام ِكل ِوسائل الحياة.. اليوم ، وبكل اسف ٍانهى بعض ُالامة ِصومَه عن الطعام ِوالشراب، وابقى صومَه عن كل ِموقف ٍشريف ٍيخفف ُمعاناة ِالملايين من ابنائِها جراء َاحتلال ٍصهيوني ٍاو عدوان ٍاميركي ٍاو خنوع ٍواستسلام..

ومع هلال العيد يبقى الكلام ُلليمن اسناداً لغزة والشرفاء ، وصواريخِه المدفوعةِ بالموقف ِالثابت التي تؤرق ُالاحتلال َوتدفع ُملايين َمستوطنيه الى الملاجئ يوميا ً. وبشهادة الصهاينة ِانفسِهم وكلام ِاعلامِهم فان الإحباط َتسلل َالى نفوسِهم جراء َفشل ِاهداف ِالعدوان ِالاميركي ِعلى اليمن بعدما بنَوا على تدخل ِحليفهم دونالد ترامب الكثير َمن الامال ِضد َاليمنيين الشجعان..

في لبنان، يتمسك ُحزب ُالله بالصبر ِعلى العدوانية الصهيونية لان صبرَه فرصة ٌللدولة ِاللبنانية ِللمعالجة السياسية ِوالدبلوماسية ِكما اكد َالامين ُالعام سماحة ُالشيخ نعيم قاسم في خطاب ِيوم القدس منبها ًكلَ من يعنيهم الامر ُبان لا يستخفوا بما تقولُه المقاومة ُالحاضرة ُوالموجودة ُوالتي لن تسمح َلاحد ٍبان يحرمَها قوتَها في مواجهة العدو..

اما باقي الخيارات ِفالعودة ُاليها مطروحة ٌاذا لم يلتزم العدو ُباتفاق ِوقف ِاطلاق النار ولم تتمكن ِالدولة ُاللبنانية ُمن المعالجة السياسية، اكد الشيخ قاسم في مواقفه الاستراتيجية الصريحةِ والواضحة.

المصدر: موقع المنار