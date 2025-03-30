الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم وارتفاع بالحرارة مع غبار جنوبا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، خاصة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر حيث تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/ساعة ليلا، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء جنوب البلاد.

– الحال العامة: طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يستقر يوم غد الاثنين وترتفع درجات الحرارة، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء بمنخفض جوي سريع متمركز حاليا جنوب ايطاليا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متفلب وممطر أحيانا يخف تأثيره اعتبارا من يوم الأربعاء مع بقاء بعض التقبلات المحلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين 13 22، طرابلس بين 11 و20 وزحلة بين 6 و17 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية.

الإثنين:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر حيث تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/ساعة ليلا، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء جنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فترة قبل الظهر، كما تنشط الرياح حيث تصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/ساعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم فيتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية تشتد اعتبارا من المساء، مع احتمال حدوث برق ورعد.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين 10و 35 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و75 %.

– حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 20°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام