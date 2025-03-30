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March 30 2025 - 12:14

القوات المسلحة اليمنية تستهدف “إسرائيل” مجددا وتشتبك مع “ترومان” في البحر الأحمر

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
يو إس إس هاري ترومان
اليمن - عربي وإقليمي

أطلقت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، صاروخا باليستيا على كيان العدو، وأعلنت أنها اشتبكت مجددا مع البحرية الأميركية في المنطقة، في حين كثّف الطيران الأميركي الغارات على اليمن.

وزعم الجيش الصهيوني ان” دفاعاته اعترضت الصاروخ قبل وصوله إلى الأجواء الإسرائيلية”.

وأظهرت صور إطلاق صواريخ اعتراضية بهدف إسقاط الصاروخ اليمني.

 

وكان جيش العدو أعلن قبيل ذلك أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق ب”إسرائيل” بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

 


وفي وقت سابق ،اشتبكت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية مع حاملة الطائرات الأميركية «ترومان» والقطع الحربية المعادية في البحرِ الأحمر لثلاث مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع.

وأوضح سريع أنّ “قواتنا تواصل وللأسبوعِ الثالث على التوالي، التصدي المسؤول والفاعل للعدوانِ الأميركي المستمر على بلدنا، حيث اشتبكت مع القطعِ الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميريكية ترومان في البحرِ الأحمرِ لثلاث مراتٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشار إلى أنّ “عملية المواجهةِ والاشتباكِ نفذت من خلالِ القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقواتِ البحريةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة”.

وأكدت أن القوات المسلحة “مستمرةٌ في تطويرِ عملياتِها الدفاعيةِ ومواجهةِ التصعيدِ بالتصعيدِ ولن تتراجعَ عن إسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها”.

 

المصدر: مواقع

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