القوات المسلحة اليمنية تستهدف “إسرائيل” مجددا وتشتبك مع “ترومان” في البحر الأحمر

أطلقت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، صاروخا باليستيا على كيان العدو، وأعلنت أنها اشتبكت مجددا مع البحرية الأميركية في المنطقة، في حين كثّف الطيران الأميركي الغارات على اليمن.

وزعم الجيش الصهيوني ان” دفاعاته اعترضت الصاروخ قبل وصوله إلى الأجواء الإسرائيلية”.

وأظهرت صور إطلاق صواريخ اعتراضية بهدف إسقاط الصاروخ اليمني.

وكان جيش العدو أعلن قبيل ذلك أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق ب”إسرائيل” بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

#عاجل | صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى وجبال القدس pic.twitter.com/8kHS6c2B33 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 30, 2025



وفي وقت سابق ،اشتبكت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية مع حاملة الطائرات الأميركية «ترومان» والقطع الحربية المعادية في البحرِ الأحمر لثلاث مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع.

وأوضح سريع أنّ “قواتنا تواصل وللأسبوعِ الثالث على التوالي، التصدي المسؤول والفاعل للعدوانِ الأميركي المستمر على بلدنا، حيث اشتبكت مع القطعِ الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميريكية ترومان في البحرِ الأحمرِ لثلاث مراتٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشار إلى أنّ “عملية المواجهةِ والاشتباكِ نفذت من خلالِ القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقواتِ البحريةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة”.

وأكدت أن القوات المسلحة “مستمرةٌ في تطويرِ عملياتِها الدفاعيةِ ومواجهةِ التصعيدِ بالتصعيدِ ولن تتراجعَ عن إسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها”.

🛑 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وعددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر 01 شوال 1446 30 مارس 2025#التصعيد_بالتصعيد#لن_نترك_غزة #الأمريكي_شريك_الجريمة_في_غزة pic.twitter.com/byrUzsNR6N — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 30, 2025

المصدر: مواقع