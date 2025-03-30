تجدد الاعتداءات على اليمن… السحار ومدن يمنية أخرى تتعرض لاعتداءات جديدة من الطيران الأميركي

أفادت وسائل اعلام يمنية بوقوع غارتين للعدوان الأميركي على منطقة بني معاذ في مديرية سحار في محافظة صعدة شمالي اليمن.

واستهدف العدوان الأمريكي، في وقت سابق من مساء السبت، شرقي مدينة صعدة بـ 3 غارات، ومنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرقي المحافظة عينها بـ4 غارات.

وفي سياق متصل، شدّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، امس السبت على أنّ “العدوان الأميركي على اليمن، والذي يأتي نصرة لجرائم العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، هو عدوان فاشل، وسيبوء أصحابه بالخيبة”، لافتاً إلى أنّه “لم يحقق إلا قتل الأطفال والنساء واستهداف الأعيان المدنية”.

وشدد المشاط على أنّ “العدوان الأميركي لن يثنينا عن أداء واجبنا تجاه فلسطين وتجاه شعبنا، ولن يفتّ في إرادة شعبنا، بل سيؤدي الى تطوير قدراتنا العسكرية وكسر الغطرسة الأميركية”.

المصدر: مواقع اخبارية