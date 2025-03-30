روسيا: القضاء على 1395 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم السبت “تحرير بلدتين في دونيتسك وزابوروجه والقضاء على 1395 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاور، وتدمير عشرات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وقالت الوزارة “عززت قوات الشمال مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 185 قتيلا ودمرت له مدرعتين و4 مركبات و3 مدافع ومحطة ردار إسرائيلية RADA ومحطة حرب إلكترونية”، وتابعت “حسنت قوات الغرب الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وكبدت العدو 210 قتلى ودمرت له دبابة ومدرعتين و6 آليات و4 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة”.

واضافت الوزارة “حررت قوات الجنوب بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 300 قتيل ودمرت له دبابة ومدرعة هامفي أمريكية و5 مركبات ومستودع ذخيرة و10 مركبات ومدفعا”، ولفتت الى ان “قوات المركز عززت مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت له دبابتين و6 مدرعات و5 مركبات و3 مدافع”، وتابعت “تواصل قوات الشرق تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 150 قتيلا ودمرت له 3 مركبات و3 مدافع ومستودع ذخيرة”.

ولفتت الوزارة الى ان “قوات دنيبر حررت بلدة شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 70 قتيلا، ودمرت له مركبة ومحطة حرب إلكترونية”، وتابعت “تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومخازن الذخيرة ومستودعات المسيرات ولوجستيات قوات كييف، كما تم إسقاط 73 مسيرة أوكرانية”.

المصدر: روسيا اليوم