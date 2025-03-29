مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 29-3-2025

اطفأَ اهلُ المقاومةِ نيرانَ الغارةِ الصهيونيةِ على الضاحيةِ الجنوبيةِ بارادةِ الحياةِ وعزيمةِ البقاء، فيما اصداؤها لا تزالُ تترددُ في اروقةِ الدولةِ ومراكزِ القرار..

واِن كانَ قرارُ اهلِ الارضِ الصبرَ مع حكمةِ الاداء، فانه لن يكونَ بما يسمحُ للاعداءِ برسمِ المعادلاتِ الجديدة، او التلاعبِ بمستقبلِ البلدِ وهُويتِه، ولا احياءِ اوهامِ التطبيعِ بالحديدِ والنارِ وسفكِ الدماء.

فالعِداءُ لهذا المحتلِّ لن يَقدِرَ على تبديلِه شيء، والقرارُ هو العملُ بحكمةٍ وَفقَ ما تقتضيهِ المرحلة، لكنْ هل من المنطقِ اَن تَقضيَ الدولةُ على خِياراتِها وتَتسمّرَ على طريقِ الدبلوماسيةِ لوقفِ العدوانيةِ الصهيونيةِ والاميركية؟

اهلُ التضحيةِ عندَ عطاءاتِهم ومواقفِهم، والاطفالُ والنساءُ الجرحى والشهداءُ في كفرتبنيت بالامسِ وقبلَهم وبعدَهم قرابينُ تُدفعُ على طريقِ تحريرِ الارضِ والقرارِ السيادي، وما يراهُ الاعداءُ والحاقدون بعيداً نراهُ قريباً بفعلِ التجربةِ واليقين، ولْيَسألوا الاطفالَ الذين هَدَمَ المحتلُّ مقاعدَ دراستِهم بغارةِ الامسِ على الضاحية، فأَحالَهم اساتذةً يُعلّمونَ من يريدُ كيف تكونُ الوطنيةُ ويكونُ حبُّ الحياةِ والتمسكِ بارادةِ النصرِ حتى اكتمالِ معالمِه..

في الافقِ لا معالمَ على تبدلِ الموقفِ الصهيونيِّ والاميركيِّ او قدرةِ اللجنةِ الخماسيةِ او القواتِ الدوليةِ على فرضِ معطياتِهم التي تُكذِّبُ كلَّ الادعاءاتِ الصهيونيةِ للاعتداء، ووَسْطَ التطوراتِ زيارةٌ لقائدِ الجيشِ العماد رودولف هيكل الى الجنوبِ تحملُ تاكيداً على قيامِ الجيشِ بدورِه هناك، كما على كاملِ الاراضي اللبنانية.

ومعَ وحدةِ موقفِ السلطةِ اللبنانيةِ برفضِ العدوانِ وكذلك بعضِ اصدقائها الدوليين كالفرنسيين الذين اَسقطوا التبريراتِ الصهيونيةَ للعدوانِ او لاستمرارِ الاحتلال، فانَ الموقفَ الاميركيَ المبرِّرَ لكلِّ اجرامِ تل ابيب على حالِه، فكيفَ سيكونُ الاداءُ الرسميُ مع هذا التطورِ الخطيرِ من العدوانِ الصهيونيِّ الى الموقفِ الاميركيِّ الذي يَبتزُّ الدولةَ علناً للتطبيع؟ وعلى ماذا سيكونُ الرهانُ لتغييرِ واقعِ الحال؟

وسْطَ التطوراتِ الراهنةِ اطلالةٌ للامينِ العامّ لحزب الله سماحةِ الشيخ نعيم قاسم بعدَ اقلَّ من ساعةٍ من الان عبرَ شاشة ِقناة ِالمنار تحمل ُالمواقفَ الواضحة َمن التطورات ِوما يُحكى عن تغيير ِالمعادلات..

المصدر: موقع المنار