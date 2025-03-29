حوادث وأخبار أمنية..

قتل مواطن لبناني يوم السبت بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة صور الجنوبية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “المواطن فوزي. ش تعرض لإطلاق نار منذ قليل في مدينة صور مما أدى الى مقتله وقد فر الفاعلون إلى جهة مجهولة”، وتابعت “حضرت عناصر القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادثة”.

من جهة ثانية، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها السبت إنه “في إطار الملاحقة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي، لتوقيف المطلوبين للقضاء توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قدوم أحد المطلوبين الخطرين إلى محلّة سامي الصّلح”.

وتابع البيان انه “بتاريخ 25-03-2025، ونتيجةً للمتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات هذه المفرزة من توقيفه، في المحلّة المذكورة، ويُدعى: ع. ص. (مواليد عام 1998، لبناني) بحقّه خمس مذكّرات قضائيّة بجرائم سرقة سيّارات وتجارة مخدّرات”، واضاف “أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام