عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 29-3-2025

العناوين

الاخبار:

– إسرانيل توسع النار واميركا تريد المفاوضات

– عباس يقصي رجالاته: الأمر لي

– حاكمية مصرف لبنان: حزب المصرف ينتصر على حزب صندوق النقد

– حنين السيد: الوقت مناسب جداً لعودة النازحين السوريين

– بلدية جونية: ام المعارك لـ “القوات” ومشكلة في تحالف خصومها

الديار:

– ما سر التوقيت الاسرائيلي بين قصف الضاحية واجتماع باريس؟

– عون وماكرون: الاعتداءات غير مبررة… من وراء الصواريخ اللقيطة؟

– الشرع يطالب بالضباط والودائع وابعاد حزب الله عن الجرود

– ماكرون يصارع للخروج من عباءة ترامب والولايات المتحدة!

البناء:

– غارات إسرائيلية على الضاحية وواشنطن تحمّل لبنان المسؤولية وماكرون يخالفها

– عون: «إسرائيل» تعطل الاتفاق والمقاومة ملتزمة والصواريخ ذريعة للمضي بالعدوان

– رعد: الحكومات تصير من الماضي وقرار الحرب بيد العدو وبعض الدولة مهزوم

– لبنان تجاوز دائرة الخطر رغم الاعتداءات

النهار:

– شبح الحرب عاد و”طارد” زيارة عون الباريسية!

– أورتاغوس للحكومة: وقف الصواريخ بدل لوم إسرائيل

– ماكرون وعون: مواقف متضامنة تحت وطأة الصواريخ والغارات

وصف الرئيس الفرنسي في مستهل المؤتمر الصحافي “الوضع الإقليمي بغير المستقر”.

– أورتاغوس أجرت “محادثات صعبة مع المسؤولين اللبنانيين”: لإسرائيل حق الرد

نداء الوطن:

– الجيش «العميل» في حوش السيد علي ترسيم الحدود بين الدولة ودويلة «حزب اللّه»

– إدارة ترامب تراقب… اتفاق سلام أم تفعيل هدئة 1949؟

– السعودية ترعى الترسيم والتنسيق الأمني بين لبنان وسوريا – الحدث في باريس والقصف في الحدت

– شروط للانفراجات…

وتفاؤل بالصيف

الطائرات إلى لبنان «مفوّلة»…. والحركة «مقبولة»

اللواء:

– «قصف الضاحية» في قمة الإليزيه.. واجراءات بعد عودة عون إلى لبنان

– اتصالات سلام تثمر نزعا لفتيل التفجير الواسع.. وارتياح لبناني لمحادثات جدة

– نتنياهو يفاوض « حماس» على هدنة العيد مقابل إطلاق أسرى!

– الشرع يحذر من الوجود الإسرائيلي ويسمح بتفتيش مواقع «كيماوية»

– سُنّة لبنان و… نظام الإمتيازات الطائفيّة والمناطقيّة

– جلسة الحكومة كشفت طبيعة التوازنات وأحدثت فرزاً بتداعيات مفتوحة

الجمهورية:

– إسرائيل ترفع وتيرة التصعيد والتهديد

– لبنان للترسيم شمالاً وشرقاً

– لحظة لبنان القاتلة: هل نستفيد من درس غزة؟

– رسالتان على الأقل من “صاروخي الضاحية” تردّد صداهما في باريس!

– عون: محاولة لإعادة العنف .. ماكرون: لانسحاب إسرائيل الصواريخ المشبوهة توثّر الأجواء وتصيب الضاحية

الشرق:

– كلام على مستوى القمة و«زيارة دولة» تاريخية

– كيف كانت سوريا.. وكيف نتمناها أن تكون؟

– صواريخ إيرانية تستهدف رئيس الجمهورية وتهدد بإشعال الحرب

– سلام يستعيد ديمقراطية التصويت.. كريم سعيد حاكماً

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال مرجع سياسي إن الرهان على وضع الدولة في مواجهة المقاومة سقط بسبب حكمة المقاومة ووطنيّة رئيس الجمهورية وعقلانيّة رئيس الحكومة

لكن السقوط الأكبر هو للرهان على أن أميركا سوف تضغط على «إسرائيل» لتنفيذ الاتفاق وتطبيق القرار 1701…

على قاعدة أن هناك فرصة لقيام دولة صديقة لأميركا إذا التزمت «إسرائيل» بالقرار.

بعدما تنازلت المقاومة بقبول الانسحاب من جنوب الليطاني قبل أن يستحق ذلك وفق القرار 1701…

الذي يربط منطقة جنوب الليطاني بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي أولاً.

ورأى المرجع أن كل يوم يمرّ يؤكد تطابق المواقف الأميركية مع المصالح الإسرائيلية التي لا يستطيع لبنان قبولها.

ولا يستطيع مجاراة الأميركيين بتحميل المقاومة مسؤوليّة عرقلة تنفيذ القرار 1701

ولا مطالبة المقاومة بتنازل إضافي عن موعد بحث مستقبل السلاح قبل إنجاز الانسحاب الذي وعدت الدولة…

بقدرتها على تحقيقه بالطرق الدبلوماسية لمجرد انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني.

كواليس

– تعتقد مصادر أمنيّة أن مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال مناطق لبنانيّة سوف يتسبّب بنشوء ردات فعل مهما كانت المقاومة منضبطة بعدم الردّ…

والوقوف وراء الدولة وردات الفعل لن تكون صادرة من مجموعة واحدة ولن تكون سهلة معرفة كل هذه المجموعات

ولن تمرّ هذه الأفعال المتفرّقة دون ردود إسرائيليّة ما يعني تدحرج الوضع نحو مواجهات أكثر سخونة…

سوف تكون منطقة جنوب الليطاني خلالها عرضة لعدد من الاجتياحات الإسرائيلية الجزئية التي سوف تُحرج الجيش اللبناني واليونيفيل.

ولن يستطيع أحد ضمان تحمّل الجيش للإهانات التي تمثلها التصرفات الإسرائيلية المتغطرسة والعدائيّة

حيث يصير وارداً وقوع مواجهات بين الاحتلال والجيش، خصوصاً إذا تطورت الأمور إلى اجتياح واسع على غرار اجتياح العام 1972.. الذي سجّل خلاله الجيش اللبناني ملحمة بطوليّة وعندها سيكون للمقاومة قول الكلمة الفصل.

اللواء:

– يعتقد دبلوماسي بارز أن لبنان ما يزال ساحة لتبادل الرسائل بين لاعبين إقليميِّين ودوليِّين كباراً

– حدث نزوح ملحوظ في معظم أحياء الضاحية بعد تداول الإعلان عن استهداف أحياء بحد ذاتها..

– أعد فريق العمل المشترك لدى «الثنائي» خارطة تنفيذية للتحالف البلدي، من زاوية عدم إدخال تغييرات على منظومة التحالف والمرشحين

نداء الوطن:

– علمت مصادر “نداء الوطن” أنّ “المجموعة الوطنية” تبنّت ترشيح الدكتور نضال الجردي ليكون مرشح لبنان في “محكمة العدل الدولية” وذلك بعد انسحاب السفير مصطفى أديب.

– استقالة قيادية من أحد التيارات البارزة، شكَّلت صدمة لكثير من القياديين في التيار المذكور، وتقول المعلومات إن هذه الاستقالة سببها التباين في وجهات النظر بينها وبين رئيس التيار.

– نصحت مصادر سياسية بعض الوزراء بالتخفيف من إطلالاتهم الإعلامية التي باتت يومية، وأحياناً أكثر من مرة في اليوم الواحد ودعتهم إلى التركيز على العمل لتسجيل الرقم القياسي في الإنجازات بدلاً من الإطلالات.

الجمهورية:

– يُقيم أحد الوزراء ورشة عمل خلال عطلة العيد لاعداد مشروع قانون جديد يتعلق بإحدى السلطات الثالث.

– استبعد أحد المسؤولين أي تداعيات لقرار داخل مؤسسة كبرى.

– استغرب ديبلوماسي غربي كيف أنّ اسماء مرشحة للتعيين يَعرِف بها الشعب اللبناني قبل عرضها على مجلس الوزراء

المصدر: صحف