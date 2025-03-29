الدفاع الروسية: تحرير مناطق إضافية وقتل 10780 عسكريا أوكرانيا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الجمعة “تحرير بلدة بمقاطعة كورسك و4 في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخاركوف وتكبيد العدو 10780 قتيلا ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية في أسبوع”.

وقالت الوزارة “منذ الـ22 وحتى الـ28 من مارس/آذار الجاري وجهت قواتنا 7 ضربات للقوات الأوكرانية وتجمعات مرتزقتها والمطارات العسكرية ومراكز التدريب ومواقع تجميع وإطلاق المسيرات ومستودعات الذخيرة والأسلحة الغربية”، واكدت “تم تدمير تجمعات لقوات كييف ومرتزقتها الأجانب.

ولفتت الوزارة الى ان “قوات الشمال الروسية حررت بلدة غوغوليفكا وتواصل تطهير أطراف مقاطعة كورسك الحدودية من فلول قوات كييف”، وتابعت “كبدت قوات الشمال العدو 2190 عسكريا و6 دبابات و43 مدرعة و103 آليات و45 مدفعا و5 محطات حرب إلكترونية”، واضافت “حررت قوات الغرب الروسية بلدتي ميرنويه في جمهورية دونيتسك وكراسنويه بيرفويه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدت العدو 1640 قتيلا”.

وأشارت الوزارة الى ان “قوات الجنوب عززت مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 2035 قتيلا ودمرت له 4 دبابات”، واضافت “حررت قوات المركز بلدة سريبنيويه بجمهورية دونيتسك، وكبدت العدو 3355 عسكريا ودمرت له 4 دبابات و26 مدرعة”، ولفتت الى ان “قوات الشرق واصلت تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 1015 فردا”، وأكدت ان “قوات دنيبر حررت ماليي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه وألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني وكبدته 545 قتيلا”، وتابعت “تم إسقاط 1160 مسيّرة”.

المصدر: روسيا اليوم