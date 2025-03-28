“الهيئة الاسلامية للاعلام” دانت العدوان الاسرائيلي: محاولة خائبة لترهيب اللبنانيين

دانت “الهيئة الإسلامية للإعلام” في بيان لها بمناسبة “يوم القدس العالمي” الاعتداءات الإسرائيلية المجرمة على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني. وقالت إن “هذه الاعتداءات محاولة خائبة لترهيب اللبنانيين ومنعهم من التعبير عن غضبهم ورفضهم للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المتمادية عبر إحياء فعاليات يوم القدس العالمي”.

وأضافت الهيئة “تمر علينا ذكرى يوم القدس العالمي هذا العام، والأمة مثخنة بالجراح، مثقلة بالتضحيات الجسام، معطرة ربوعها بعطر الشهادة وأنفاس الشهداء قادة وسادة شيبا وشبانا نساء وأطفالا”، وتابعت “بعد أربعين عاما من إعلان الإمام الخميني ليوم القدس العالمي كمناسبة لإحياء قضية الشعب الفلسطيني المظلوم في نفوس المؤمنين والأحرار في العالم، القضية ما زالت حية وطريق القدس وتحريرها واقتلاع الغدة السرطانية إسرائيل من الوجود بات أقرب”.

وأكدت الهيئة “التزام نصرة الشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال”، وقالت “إننا على العهد، وسنظل نقدم الشهداء، ونبذل الغالي والنفيس، ونساند الحق الفلسطيني ونواجه العدوان الصهيو- أميركي بقوة واقتدار ونكسر شوكة العدو ونحبط مؤامراته ونسقط أحلامه في صهينة الشرق الأوسط والعالم العربي”.

وحيّت الهيئة “روح الإمام الخميني مفجر الثورة والولي الفقيه السيد الخامنئي والجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته وتقدمه من دعم صادق وناجز لقوى المقاومة”، ودعت “المسلمين إلى تجديد عهد الولاء نصرة للمستضعفين في فلسطين والعمل بكل الوسائل لتحريرها وتطهير القدس الشريف من دنس المحتل وإسقاط مشاريع الهيمنة الصهيونية – الأميركية على منطقتنا”.

كما حيّت الهيئة “الشهداء القادة والمجاهدين على طريق القدس”، واكدت أن “إرهاب أميركا والكيان الغاصب لا يخيفنا، بل يزيدنا يقينا بأننا نسلك الطريق الصحيحة التي تحفظ عزة الأمة وكرامتها وخيراتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام