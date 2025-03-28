إيران | بمشاركة جماهيرية حاشدة.. انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي تحت شعار “إنا على العهد يا قدس”

انطلقت صباح اليوم الجمعة، مسيرات يوم القدس العالمي في أكثر من 900 مدينة وبلدة إيرانية بمشاركة جماهيرية حاشدة، تحت شعار “إنا على العهد يا قدس”.

وسيتولى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلقاء الكلمة الرئيسية في العاصمة طهران، بينما سيلقي متحدثون آخرون كلماتهم في المحافظات الأخرى.

وتأتي هذه المسيرات في وقت أعرب فيه قائد الثورة الإسلامية، الإمام السيد علي الخامنئي، في رسالة متلفزة أمس الخميس، عن أمله في أن تكون تظاهرات هذا العام من بين “الأعظم والأكثر تأثيرًا” في السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الحضور الجماهيري الكثيف.

وتحمل مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام رسائل سياسية تتجاوز البعد المحلي، وتؤكد من جديد على موقف إيران الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ليس كموقف دبلوماسي فحسب، بل كالتزام شعبي واستراتيجي.

كما تهدف هذه التظاهرات إلى توجيه رسالة مناهضة لمحاولات التطبيع الإقليمي مع إسرائيل، والتأكيد على استمرار النضال ضد الاحتلال في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.

ومن المقرر أن تتحرك المسيرات في طهران في عشرة مسارات رئيسية تتجه نحو نقطة التجمع المركزي، فيما أكدت اللجنة المنظمة تغطية الحدث بأكثر من 100 كاميرا لتوثيق الحضور الجماهيري الواسع.

المصدر: يونيوز