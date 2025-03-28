الخارجية الألمانية: ألمانيا وأوروبا ليستا مستعدتين لتوفير التمويل لـ “الإسلاميين” بإمكاننا المساعدة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة الإعمار شريطة مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 02:24

الخارجية الألمانية: ألمانيا وأوروبا ليستا مستعدتين لتوفير التمويل لـ “الإسلاميين” بإمكاننا المساعدة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة الإعمار شريطة مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية

منذ 1 ساعة 28 March، 2025
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