مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الصهيونية على سيارة في بلدة معروب أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2025 - 01:12

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الصهيونية على سيارة في بلدة معروب أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن

منذ 6 mins 27 March، 2025
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