روسيا: خسائر أوكرانيا بلغت نحو 1310 جنود بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الأربعاء أن “مجموع الخسائر البشرية الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة بلغ نحو 1310 جنود بين قتيل وجريح”.

واضاف البيان انه “في محور بيلغورود ضربت تشكيلات مجموعة قوات الشمال قوات معادية في أراضي مقاطعة سومي، حيث فقد العدو نحو 55 جنديا”.

وتابع البيان “حسنت تشكيلات مجموعة قوات الغرب وضعها على طول الخط الأمامي واستهدفت بنيرانها قوات العدو في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، حيث وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 250 جنديا”.

ولفت البيان الى ان “تشكيلات مجموعة قوات الجنوب سيطرت على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وفقد الجيش الأوكراني هناك نحو 310 عسكريين”.

المصدر: روسيا اليوم