وزارة الحرب الأمريكية تعلن فقدان الاتصال بـ 4 جنود في ليتوانيا أثناء “تدريب” وتقول إن جهود البحث والإنقاذ جارية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 23:34

وزارة الحرب الأمريكية تعلن فقدان الاتصال بـ 4 جنود في ليتوانيا أثناء “تدريب” وتقول إن جهود البحث والإنقاذ جارية

منذ 1 ساعة 26 March، 2025
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