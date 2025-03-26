القناة 14 الإسرائيلية: تقديرات أمنية بأن لدى حماس مزيداً من الصواريخ ذات مدى 45 كلم ومئات أخرى قصيرة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 23:34

القناة 14 الإسرائيلية: تقديرات أمنية بأن لدى حماس مزيداً من الصواريخ ذات مدى 45 كلم ومئات أخرى قصيرة المدى

منذ 1 ساعة 26 March، 2025
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