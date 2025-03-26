عدوان مستمر على الضفة… إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال دير غزالة شرق جنين

أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية دير غزالة شرق جنين واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم سيدة. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال في قرية دير غزالة، بينهم إصابتان بالرصاص الحي في الفخد وأسفل الظهر. وفي التفاصيل، تسللت قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى القرية، وأطلقت النار على شاب داخل سيارة ومنعت الإسعاف من الوصول إليه، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى القرية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد طوالبة وزوجته ونجله جهاد، عقب محاصرة منزلهم في دير غزالة والاعتداء عليهم بالضرب. يشار إلى الشيخ رائد طوالبة، هو شقيق الشهيد القائد محمود طوالبة الذي استشهد بقصف إسرائيلي خلال معركة مخيم جنين عام 2002.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ63 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية. وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها المستمر منذ 63 يوماً عن 36 شهيداً اثنان منهم برصاص أجهزة السلطة.

وفي سياق متصل، قالت بلدية جنين إن “المحكمة الإسرائيلية رفضت التماساً تقدمنا به لمنع هدم 93 مبنى تضم أكثر من 300 وحدة سكنية داخل مخيم جنين”، مضيفة أن “الاحتلال أخرج بالقوة نحو 1000 فلسطيني من منازلهم في محيط المخيم وحول بعضها لثكنات عسكرية”. يأتي ذلك في وقت أشارت مصادر إلى أن نحو 21 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من مدينة جنين ومخيمها جراء مواصلة الاحتلال عملياته 65 على التوالي.

كما قالت مصادر إن أكثر من 4 آلاف عائلة فلسطينية أجبرت على النزوح قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية المحتلة، مع مواصلة الاحتلال عملياته لليوم الـ59 على المخيمين.

إلى ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية ايضاً إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

إعلام العدو: “إسرائيل” تدرس خطوات لضمان حرية تحرك الجيش بالضفة

هذا وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية نقلاً عن مصادر أن “المنظومة الأمنية تدرس خطوات مستقبلية لضمان حرية تحرك الجيش داخل مخيمات الضفة”، وأن “أجهزة الأمن تعمل على إعادة تشكيل الواقع بالضفة للحفاظ على حرية العمل في قلب المخيمات”. كما لفتت إلى أن “الجيش هدم حتى الآن 200 منزل في مخيم جنين منذ بدء العملية هناك”، متابعة أن “الجيش يعتزم منع الفلسطينيين من إعادة بناء المنازل والطرق التي تم هدمها في مخيم جنين”، وأنه “الجيش أنشأ طوقا أمنيا حول غور الأردن بهدف تعزيز السيطرة في أوقات السلم والطوارئ”. وبحسب المصادر نفسها، فإن “قيادة المنطقة الوسطى اتخذت إجراءات لمسح العديد من الطرق عبر الخط الأخضر ونصبت بوابات ستساعد في ملاحقة المطلوبين”، حسب تعبيرهم.

المصدر: مواقع إخبارية