مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة: وصول السلع متوقف منذ 3 أسابيع وهذه أطول فترة منذ أكتوبر 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 17:50

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة: وصول السلع متوقف منذ 3 أسابيع وهذه أطول فترة منذ أكتوبر 2023

منذ 20 mins 25 March، 2025
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