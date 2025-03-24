208 منذ بدء الإبادة .. استشهاد الصحفيين محمد منصور وحسام شبات بقصف صهيوني على غزة

استُشهد الصحفي حسام شبات، اليوم الاثنين، في قصف صهيوني استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب الصهيونية على القطاع إلى 208، بعد استشهاد شبات.

#شاهد | لحظة قصف الاحتلال للصحفي الشهيد حسام شبات في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/a7LK2gMj6e — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 24, 2025



وأدان المكتب في بيان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

#شاهد | تجمهر المواطنين خلال وداع الشهيد الصحفي حسام شبات الذي ارتقى في استهداف الاحتلال شمال غزة. pic.twitter.com/sYFHzCIp0l — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 24, 2025

وجاء استشهاد شبات بعد أقل من ساعة من نشره -عبر فيسبوك- نبأ استشهاد الصحفي محمد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم”، إثر قصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية في غزة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية إلى 61، وبلغ عدد الجرحى 134، وفق بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن عددا غير معروف من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم، بسبب انعدام الوقود، وشلل معدات الدفاع المدني.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50082، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمصابين 113,408.

المصدر: مواقع