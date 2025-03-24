النائب المقداد بعد جلسة اللجان النيابية : مجلس النواب المكان الصحيح للمناقشة

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد، بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة:” في الاجتماع اليوم كانت هناك عدة اقتراحات منها قانون الانتخاب المقدم من الإخوة في كتلة “التنمية والتحرير”، وقانون مهم جدا هو الرعاية الصحية والتغطية الصحية الالزامية الشاملة واخر يتعلق بالصليب الأحمر.للأسف الجو السائد لمناقشة هكذا قوانين ليس صحيا واذا أراد البعض ان يهرب من مناقشة موضوع اساسي في لبنان وهو موضوع انتخاب اعضاء مجلس النواب بهذه الطريقة له الحق، لكن اين يمكن ان تعالج هذه المشاكل ؟”.

أضاف المقداد :”مجلس النواب هو المكان الصحيح لمناقشة هذه الامور. اما القول سنغادر الجلسة فهذا كلام ليس صحيا وبعد الأخذ والرد تقرر ان تدرس كل القوانين وستكون هناك اجتماعات لاحقة للجان المشتركة “.

وتابع :”اما بخصوص اقتراح التغطية الصحية الشاملة فهو اهم قانون للبنانيين وصحتهم ويستفيد منه كل اللبنانيين ووزير الصحة الجديد لم يدرس الاقتراح بكل مفاصله فأعطانا اسبوعاً للرد عليه “.

واعتبر المقداد “ان حماية لبنان مهمة “، وسأل :”كيف السبيل لحماية هذا البلد التي تنتهك سيادته يوميا من قبل العدو الاسرائيلي ومن بعض المسلحين الموجودين على الحدود الشرقية اليوم “.

وقال:” ان مجلس النواب له الحق في درس اي قانون اليوم وبالتوازي نعرف كيف سنحمي هذا البلد. فهناك انتهاكات يومية على الحدود الشرقية وفي الجنوب. وهناك تهجير كبير في منطقة البقاع. وهذا الموضوع لم تاخذه الدولة بجدية تامة من اجل ذلك سنشكل وفدا ونذهب إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . والرئيس بري في الأجواء ويتابع هذا الموضوع يوميا عبر اتصالاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام