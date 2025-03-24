حماس تنعى الشهيد إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة اثر استهدافه في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس أثناء تلقيه العلاج – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 00:38

حماس تنعى الشهيد إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة اثر استهدافه في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس أثناء تلقيه العلاج

منذ 2 ساعة 23 March، 2025
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