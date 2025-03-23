شهداء وجرحى في عدوان أمريكي على العاصمة صنعاء وصعدة

عاود طيران العدوان الأمريكي شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، بعد ساعات من غارات طالت بعض المحافظات، في محاولات جديدة يائسة لتعويض الفشل المركب في البحر.

وأفادت مصادر يمنية بأن العدوان الأمريكي شن غارات على العاصمة صنعاء مستهدفًا مبنى في حي سكني في منطقة عصر بمديرية معين بأمانة العاصمة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى في حصيلة أولية.

وأوضحت مصادر طبية أن العدوان الأمريكي على الحي السكني في منطقة عصر أسفر عن استشهاد شخص واحد و15 جريحًا. وذكرت أن من بين جرحى العدوان الأمريكي الذي استهدف المبنى السكني في مديرية معين 3 أطفال وامرأتين.

وفي السياق، أفادت مصادر يمنية أن طيران العدوان شن غارتين على محيط مدينة صعدة، وأضافت أن العدوان الأمريكي عاود استهداف محيط المدينة بغارتين.

وتأتي هذه الغارات على صعدة بعد سلسلة غارات شنها طيران العدوان الأمريكي مساء السبت وفجر الأحد، استهدفت مديريتي كتاف وساقين في ذات المحافظة، ومطار الحديدة وميناء الصليف، بالإضافة إلى مناطق في محافظة مأرب.

المصدر: المسيرة نت