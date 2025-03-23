مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 23-3-2025

متفلتاً من كلِّ الضوابطِ والاتفاقاتِ، ومتظلِلاً بالهمجيةِ الاميركيةِ، يوسِّعُ الاحتلالُ الصهيونيُ آفاقَ عدوانيتِه بالتصديقِ على خطةِ كاتس لتهجيرِ اهالي قطاعِ غزةَ من جهة، وتكثيفِ اعتداءاتِه على لبنانَ من جهةٍ اخرى ..

لا غرابةَ في ذلك، ولم يكن احداً ليُصدِّقَ يوماً اَنَ العدوَ الصهيونيَ يُمكنُ ان يُعقَلَ بالعهودِ والاتفاقات، بل هو يَفعلُ ما يريدُ من دونِ حدودٍ، ويرفعُ سقوفَ المواجهةِ، ولا يحتاجُ الى ذرائعَ لتصفيةِ اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ مع لبنان، امّا من يجعلُ ذراعَه قصيرةً في الدولةِ اللبنانيةِ، ويَخفِضُ سقفَه فهو الذي يجبُ ان يكونَ محطَ اسئلةِ اللبنانيين ، خاصة ان الاحتلال يستفيدُ من ضعف ِالدولة ِوامكاناتِها وافتقارِها الى شجاعة ِاتخاذ ِقرار ٍبوجهِ الغطرسة ِالصهيونية ومن الأصوات الداخلية المروجة للحرب على لبنان ِوفق َالنائب حسن فضل الله الذي اعتبرَ تصعيدَ الاحتلال ِمحاولة ًجديدة ًلفرض ِالترهيب ِبالدم ِوالنار ِعلى اللبنانيين.

وعلى مقلب الاحتلال، إختلف توقيتُ عودةِ معظمِ الصهاينةِ الى الشمالِ ، والسببُ استدراجُ جيشِهم توتراً جديداً مع لبنانَ يجعلُ من عادَ منهم الى مستوطنتِه يعيدُ التفكيرَ مجدداً بالهربِ الى وسَطِ الكيانِ وتحميلِ حكومتِه المسؤوليةَ عن ذلك، وفقَ الاعلامِ العبري..

في غزة، فاضت المواصي وعبسان ورفح بدماءِ الابرياءِ من الاطفالِ والنساءِ جراءَ الغاراتِ الوحشيةِ التي تَتسببُ بموجةِ نزوحٍ جديدةٍ من جنوبِ القطاعِ الى وَسَطِه، وسْطَ تناغمِ الاحتلالِ مع مشروعِ دونالد ترامب لتهجيرِ اهلِ القطاعِ الى مصرَ والاردنِ وايِّ بلدٍ اخرَ عبرَ اقرارِ الكابينت خطةَ وزيرِ الحربِ يسرائيل كاتس الهادفةَ لتحقيقِ هذا المشروعِ تحتَ النارِ والحصار..

المصدر: موقع المنار