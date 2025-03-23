حزب الله: الاحتلال يصعّد اعتداءاته مستفيدًا من ضعف الدولة وافتقادها إلى شجاعة القرار

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته المستمرة على لبنان يمثل محاولة جديدة لفرض معادلة الترهيب بالدم والنار على اللبنانيين، مستغلًا التزام لبنان الكامل بوقف إطلاق النار، ومستفيدًا من ضعف الدولة وإمكاناتها وافتقادها إلى شجاعة اتخاذ القرار.

وأشار فضل الله إلى أن العدو الإسرائيلي يستفيد أيضًا من بعض الأصوات في الداخل اللبناني التي تتبنى بالكامل الادعاءات الإسرائيلية، وتروّج للحرب على لبنان، معتبرة إياها فرصة للتخلص من المقاومة.

وشدد على أن واجب الحكومة، وفق ما يمليه عليها الدستور، هو اتخاذ قرار وطني بحماية السيادة والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بجميع الوسائل المتاحة، كما التزمت في بيانها الوزاري.

وأضاف: “رئيس الحكومة، ومن موقع مسؤوليته الدستورية، مطالب بإبلاغ اللبنانيين بالمعادلة التي تحميهم من العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وتوضيح متى سيبدأ العمل بها لوقف سفك دمائهم”.

كما أكد أن المقاومة لم تكن يومًا مجرد كلمة تُكتب بحبر رسمي ليتمكن أحد من شطبها بتصريح أو طي صفحتها بمقابلة إعلامية.

النائب إبراهيم الموسوي: هناك من يجتهد ليجد ذريعة للعدو الإسرائيلي، ولكنهم لن ‏يغيروا في واقع الأمر شيئاً

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، لقد أُطلق بالأمس صواريخ من ‏جنوب لبنان، وانبرى الكثيرون ليكيلوا الاتهام لحزب الله، الذي نفى أي علاقة له بهذه ‏الحادثة، علماً أن الجميع اعتادوا دائماً على حزب الله، أنه عندما ينفذ أي عملية، يعلن ‏عنها بكل شرف وفخر واعتزاز وشجاعة وجرأة، ولا يخشى أحداً.‏

كلام النائب الموسوي جاء خلال المجلس العزاء الحسيني الذي أقامه حزب الله عن روح ‏الشهيد القائد الحاج إبراهيم حسين جزيني (الحاج نبيل) في مجمع الإمام المجتبى (ع) في ‏السان تيريز، بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين حسن فضل الله وأمين ‏شري، الوزير السابق محمد فنيش، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل ‏الشهداء، وحشد من الأهالي.‏

وشدد النائب الموسوي على أن حزب الله أكد من خلال اتصالاته مع الجهات الرسمية لا ‏سيما مع رئيسي الجمهورية والحكومة، أن لا علاقة للحزب بهذه العملية، ومن باب ‏الحرص والمسؤولية، وحتى لا يُترك مجال لأحد في أن يدس أصابعه المسمومة بما ‏حصل، ولكن هناك من يتبرع ويجتهد من أجل أن يجد ذريعة للعدو الإسرائيلي، حيث ‏خرجت أصوات من الداخل اللبناني لتبرر وتقول، إنه لا نعلم أي فصيل من حزب الله قد نفذ ‏هذه العملية.‏

وأكد النائب الموسوي أن حزب الله هو الحزب المتماسك والواحد، ويأتمر بقيادته ويلتزم ‏كل التوجيهات المطلوبة منه، وهذا اللعب الذي يلعبه البعض من أجل أن يبرروا للعدو ‏الإسرائيلي، لن يمر أبداً، لا على جمهورنا وعلى على عامة الناس، لافتاً إلى أن العدو ‏الإسرائيلي يقول إنه لا يعلم من أطلق الصواريخ، وأما البعض في لبنان أصدروا الحكم ‏وأبرموه بأن حزب الله هو المسؤول عن عملية إطلاق الصواريخ.‏

وأضاف النائب الموسوي: هؤلاء البعض في لبنان لن يغيروا في واقع الأمر شيئاً، ولن ‏يستطيعوا أبداً أن يفتوا في عضدنا، ولن يزيدوا أمرهم إلاّ وبالاً وخبالاً، ولن يزيدونا إلاّ ‏ثباتاً وإصراراً على خط ذات الشوكة، الذي التزمناه منذ البداية، وقدمنا في سبيله أغلى ‏وأعظم ما عندنا، وسوف نستمر في هذا الطريق مهما عظمت التضحيات، ومهما جسُمت ‏وكبرت المخاطر في كل زمان ومكان، لأننا أصحاب هذه الراية التي لن تسقط، وأصحاب ‏هذه المسؤولية التي نحملها أمانةً للشهداء.

المصدر: موقع المنار