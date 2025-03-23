مداهمات واعتقالات وتهجير متواصل بطولكرم وجنين… و”الكابينيت” يصادق على قرار بتوسيع الاستيطان بالضفة

صعّدت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، وكذلك على جنين ومخيمها، منفذة مزيداً من عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية والاقتحامات والاعتقالات، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية. كما قالت مصادر إن الاحتلال أجبر فلسطينيين في الخلايل شمال شرق رام الله على إخلاء المنطقة وهددهم بهدم منازلهم.

يأتي ذلك في وقت صادق فيه “الكابينيت”، على مقترح قدّمه ما يُسمى وزير الأمن بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات “مستقلة”.

ويأتي هذا القرار في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال “إدارة الاستيطان” التابعة له، وذلك بالتوازي مع المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، في خطوة في مسار “تطبيع وتسوية” الاستيطان، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

والمستوطنات التي يشملها القرار، وفقا للبيان، هي: “ألون”، “حرشا”، “كيرم رعيم”، “نريا”، “ميغرون”، “شفوت راحيل”، “أفنيت”، “بروش هبيقاع – بترونوت”، “لشم”، “نوفي نحميه”، “تال منشِه”، “إيفي هناحل”، و”غفعوت”.

وفي هذا السياق، استنكرت حركة حماس دعوة توسيع الاستيطان بالضفة، مؤكدة أن شعبنا ومقاومته في الضفة المحتلة سيفشلان مخططات الاحتلال لتكريس الاستيطان.

ودعت الحركة “الأمة العربية والإسلامية والأحرار لمواجهة تغول الاستيطان وإنهاء الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال”.

اقتحامات واعتقالات

وفي مخيم طولكرم، أجبرت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في حارة المقاطعة المحاذية للحي الشرقي من المدينة، إضافة لعدد من سكان حارة الربايعة، واستولت على منازل عائلات: إبراهيم وسامي الطويل، وأبو بديع علارية، وجمال أبو موسى، وعائلة مصلح في حارة قاقون، وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد منح سكانها مهلة قصيرة للمغادرة تمهيدا لهدمها.

وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية في طولكرم إن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء جديدة للمواطنين بعدد من الحارات والأحياء بالمخيم والأحياء المحيطة به، وأنه يراوغ عند الإعلان عن هدم عدد معين من المنازل لأنه يهدم مربعات ووحدات سكنية بأكملها.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ56 على التوالي، ولليوم الـ43 على مخيم نور شمس. هذا ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ62 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على المدنية والمخيم ويشن حملات اعتقالات واسعة، وتحقيقات ميدانية، ومداهمات للمنازل وتفتيشها.

وأخطرت قوات الاحتلال، بهدم قرابة 66 منزلا في حارات: الحواشين، والألوب، ومسجد عزام، وجورة الذهب، وحارة السمران، فيما يطالب الأهالي بالسماح لهم بالوصول إلى منازلهم، ونقل أمتعتهم الضرورية منها، قبل هدمها.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف وتخريب الشوارع، وشق طرق جديدة فيه.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال مدينة الخليل، واعتقلت الفتى فتحي باسل الفراجين، كما واقتحمت قوات أخرى قرية شيوخ العروب المقابلة للمخيم، واعتقلت فادي حلايقة. واعتقلت قوات الاحتلال والد الأسير المحرر براء مسكاوي من قلقيلية، واثنين من اشقاء والده للضغط عليه لتسليم نفسه، إضافة إلى شاب آخر بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا قلقيلية.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بير الباشا غرب جنين، واعتقلت شقيق الشهيد وسام خشان. كذلك، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله وداهمت عدة منازل واعتقلت فتى فارس هيجر، كما اعتقلت شاباً من بلدة تل غرب نابلس.

المصدر: عرب 48