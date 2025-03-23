منبر القدس.. قادة محور المقاومة يتحدثون الأربعاء المقبل في فعاليات يوم القدس العالمي

يتحدث قادة محور المقاومة، إلى جانب شخصيات بارزة من دول مختلفة، في خطاب موجه إلى الأمة الإسلامية وأهل غزة وشعوب العالم، بمناسبة يوم القدس العالمي لعام 2025، وذلك يوم الأربعاء، 26 آذار 2025، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القدس وغزة.

وتُقام فعاليات “منبر القدس” ضمن مراسم إحياء “يوم القدس العالمي”، الذي أعلنه الإمام الخميني قدّس سرّه، والموافق لآخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وتشهد معظم دول العالم بهذه المناسبة مسيرات شعبية وأنشطة متنوعة دعمًا للقدس، وتأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية لدى شعوب الأمة وأحرار العالم.

المصدر: موقع المنار