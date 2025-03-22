سلامة: على العرب العمل لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والمساهمة بإعادة الإعمار

أمل وزير الثقافة في الحكومة اللبنانية غسان سلامة “من جميع الاعضاء في جامعة الدول العربية العمل لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان والاسهام قدر استطاعتهم في اعادة بناء ما تدمر جراء هذا العدوان”.

كلام سلامة جاء مساء يوم السبت خلال كلمة من امام مقر المتحف الوطني بحضور نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في لبنان يوسف سبعاوي لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة.

وقال سلامة “نلتقي بيروت الليلة مع كل العواصم العربية في استذكار العيد الثمانين لجامعة الدول العربية، ويفخر لبنان انه كان عضوا مؤسسا لهذه الجامعة وفاعلًا فيها وملتزمًا بكل قراراتها”.

واضاف سلام “لكن لبنان يتحدث اليوم آملاً لهذه الجامعة مزيدًا من الفعالية ومزيدًا من التأثير ويناشد الاعضاء العرب في الجامعة اولا وقف العدوان الدائر حاليًا في الجنوب ويناشدهم أيضًا ان يسهموا قدر استطاعتهم في اعادة بناء ما تدمر من جراء هذا العدوان”.

وتابع سلامة “لقد قام لبنان بكل ما وسعه لكي يكون عضوا نشطا ً في جامعة الدول العربية وهو يتوقع من اخوانه العرب ان يبادلوه بالمثل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام