عدوان الاحتلال المتجدد على غزة مستمر

تُواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مستأنفة موجة القصف التي جاءت بعد 57 يومًا من تهدئة هشة دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 49,747 شهيدًا و113,213 جريحًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبيّنت الوزارة أن 130 شهيدًا و263 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الشهداء منذ استئناف حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/آذار الجاري 634 شهيدًا، و1,172 إصابة.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين إثر قصف مدفعي استهدف شارع الشيماء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف قرية أم النصر وبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما استُشهد مواطنان في قصف إسرائيلي لمنطقة المغراقة شمالي المحافظة الوسطى.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا لعائلة المشهراوي قرب مسجد الجولاني في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة إلى تسعة شهداء، وفق مصادر طبية.

واستُشهد المواطن كريم محمد قريقع متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة قبل أيام، فيما أُصيب فلسطيني إثر غارة جوية للاحتلال على منزل غربي مدينة رفح جنوب القطاع. كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في محيط مفترق أبو السعيد غربي رفح.

وأُصيب مواطنان بنيران مُسيّرة إسرائيلية في حي تل السلطان غربي رفح، بينما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شعث في حي النصر شمال رفح. كما قصف الاحتلال منزلًا بالقرب من الترخيص القديم وسط خانيونس، إضافة إلى أرض زراعية في منطقة السطر الشرقي.

وشنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على أراضٍ زراعية في محافظة غزة، شملت محيط مستشفى الدرة، وجوار أبراج المقوسي، وحي تل الهوى. كما قصف طيران الاحتلال بالصواريخ مربعًا سكنيًا خلف مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة، واستهدف منزلًا في حي المنشية ببيت لاهيا شمالي القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشعف شرقي مدينة غزة، يعود لعائلة عبد العال، دون الإبلاغ عن إصابات، في حين أطلق جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق السلاطين، والكرامة، والعودة شمالي القطاع.

وشنّ طيران الاحتلال غارة على منزل في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وبلدة القرارة شرقي خانيونس جنوب القطاع، بينما قصفت مدفعية الاحتلال محيط محور نتساريم وسط القطاع.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، والمناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

حماس: اتصالات مع الوسطاء لمناقشة مقترح “ويتكوف” وبعض الأفكار

سياسيًا، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن “مقترح ويتكوف وبعض الأفكار يتم مناقشتها مع الوسطاء”. وأضاف القانوع في تصريح صحفي يوم السبت: “إن الاتصالات لم تتوقف لإتمام الاتفاق”.

وأكد أن المعرقل للاتفاق هو بنيامين نتنياهو، مشددًا بالقول: “إن العودة لتنفيذه منوطة بموقفه، إذ يقدّم بقاء حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى”. ولفت إلى أن أي ترتيبات بشأن إدارة غزة، تحظى بالتوافق، ونحن جاهزون لها ولسنا معنيين بأن نكون جزءًا منها.

كما قال: “وافقنا على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة، ولا طموح لدينا لإدارة غزة. ما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته”.

وأكد أن استئناف الحرب جاء بغطاء أمريكي، مشددًا على ضرورة ألا تتحول إدارة ترامب إلى طرف في الصراع، بل تمارس الضغط على الاحتلال للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وتنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر وبدعم من الولايات المتحدة.

المصدر: مواقع