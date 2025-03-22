حركة حماس: نطالب المتجمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإيقاف إجرامه وانتهاكاته لكل المواثيق الدولية، ومحاكمته على ما يقترفه من انتهاكات وجرائم حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 16:52

حركة حماس: نطالب المتجمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإيقاف إجرامه وانتهاكاته لكل المواثيق الدولية، ومحاكمته على ما يقترفه من انتهاكات وجرائم حرب

منذ 2 ساعة 22 March، 2025
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